Şırnak'ta mühimmat patlaması sonucu vefat eden çocuklar için tören düzenlendi

Şırnak'ta mühimmat patlaması sonucu vefat eden çocuklar için tören düzenlendi

Arazide buldukları mühimmatın patlaması sonucunda hayatını kaybeden çocuklar için düzenlenen törenin ardından, 2 çocuğun cenazesi Yemişli köyüne uğurlandı.

Dün Şırnak Uludere'ye bağlı Yemişli köyü Yekmal mezrasının kuzey kesimindeki merada Yusuf Ata ve Caner Sak, hayvan otlattı.

Hayvan otlattıkları sırada arazide buldukları mühimmatın patlaması sonucu Ata ve Sak, ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan Caner ile Yusuf, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİLERİ SONUÇ VERMEDİ

Tedaviye alınan Caner ve Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Caner Sak ve Yusuf Ata için Şırnak Devlet Hastanesi önünde resmi uğurlama töreni yapıldı.

CENAZELER KÖYE UĞURLANDI

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve çocukların yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, duaların okunmasının ardından Caner Sak ve Yusuf Ata'nın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yemişli köyüne uğurlandı.





























