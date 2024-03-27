Şırnak’ta Nevruz etkinliklerinde terör propagandası yapan 45 kişiye gözaltı Kent genelinde yapılan çalışmalar sonucu Nevruz etkinliklerinde polise taş atan, yasa dışı pankart açıp, terör örgütü PKK lehine slogan atan 45 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliklerinde ve ayrıca Silopi ilçesindeki eylemde yasa dışı pankart açarak, terör örgütü PKK lehine slogan atan, polise taş atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

45 kişi gözaltına alındı

Kimlikleri belirlenen 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)