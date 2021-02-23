Şırnak’ta normalleşme heyecanı başladı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı normalleşmeye en yakın olan kentler arasında yer alan Şırnak'taki iş yerleri, açılış hazırlıkları için çalışma başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 15-21 Şubat arasında koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'ta 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 olarak sıralandı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, kentte vakaların bu denli düşük olmasındaki başarının sırrını anlattı.

ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ, BAŞARININ SIRRINI TEK TEK SIRALADI

Op. Dr. Başıbüyük, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak pandeminin başından beri çok istekli bir yönetim ve saha ekibiyle beraber çalıştık. Ayrıca Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında düzenli ve sık aralıklarla İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurul toplantılarını alınan kararları hızlıca uygulamaya geçirdik. Vaka sayısının artmaya başladığı ilçelerde bütün merkez yönetim ekibi olarak kriz masası toplantılarını o ilçelerde toplamaya başladık ve müdahalelerimizi yerel ihtiyaç ve dinamiklere göre belirledik. Özellikle vakaların yoğun olduğu ilçelerde maske, mesafe ve temizlik konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla saha bilgilendirme ekipleri oluşturduk. Bu ekipler, özellikle esnaf esnaf dolaşarak vatandaşlara korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturdular. Bu bilgilendirme ekiplerine sıklıkla sayın valimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve il sağlık müdürü olarak bizzat katılım sağlayarak farkındalığı arttırmaya çalıştık. Başarıda il genelinde oluşturulan mobil ekiplerin de payı büyük. Bu ekiplerle semptomu olan temaslılardan evlerinde numune aldıklarını ve hastaneye giderken yapılacak olası teması sınırlandırdık. Yine mobil ekipler sayesinde pozitif vakanın çıktığı mahallelerde semptom taraması yaptık. Böylece, şikayeti olanların toplum içerisinde rahatça dolaşmalarının önüne geçtik. Ayrıca, filyasyon ekibinin vaka çıkan haneye hızlıca ulaşımı sayesinde ortalama temaslı tespit süremizi en aza indirdik. Şükürler olsun ki vaka sayımız ciddi oranda düşürdük. Kontrolü kaybetmeden yine önümüzdeki süreçte de bunu devamlı hale getirebilmek” dedi.

Şırnak’ta normalleşme heyecanı başladı VİDEO

"İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA KORONAVİRÜS BELASINDAN KURTULURUZ"

Vatandaşlardan Selahattin Taşar ise koronavirüs vakalarının Şırnak’ta en aza indirildiğini söyledi. Taşar, “Geçen hafta Sağlık Bakanlığın açıkladığı verilere göre Şırnak koronavirüs verilerinde birinci olmuştu. Bu denetimlerin devam etmesi halinde, inşallah en yakın zamanda korona virüs belasından kurtuluruz. Bu hafta ise Hakkari binci oldu az vaka bakımından. Şırnak ise en az vaka olarak ikinci il oldu. Şırnak halkı olarak özlemini çektiğimiz normalleşmeyi göreceğiz. Aylardır dışarı çıkamıyorduk, çocuklar, her kes canından bezmiş durumda. Alınan tedbirler sonucunda vakalar en aza indirildi. Daha güzel günler bizi bekliyor.” diye konuştu.