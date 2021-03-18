Beytüşşebap'ta Çanakkale Deniz Zaferi programı kapsamında öğrenciler, komandoların kullandığı cihaz ve malzemeleri gördü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

CİHAZLAR GÖSTERİLDİ

Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı'nda komandolarla bir araya gelen öğrencilere, kullanılan teknolojik cihazlar tanıtıldı.

Öğrencilere, burada komandoların kullandığı cihaz ve malzemeler gösterildi.

Şırnak'ta öğrenciler, komandolarla buluştu ViDEO

"ASKER OLMAK İSTİYORUM"

Alay Komutanı Albay Özaslan, öğrencilere hediye verip, birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Duygularını dile getiren öğrencilerden Medya Cin, "Önceden doktor olmak istiyordum ancak törende ilk kez gördüğüm, askerlerin kullandığı cihazlar nedeniyle artık asker olmak istiyorum." dedi.