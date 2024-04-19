Şırnak'ta oy kullanan askerlere hakaret eden DEM Partiliye soruşturma Yerel seçimlerde askerlerin oy kullanmasına, 'Konuş sen nerelisin' diyerek tepki gösteren DEM Partili seçmene soruşturma açıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şırnak'ta yerel seçimlerde yaşanan olaylar bir kez daha gündeme geldi.

Tüm vatandaşlar görevini yerine getirmek için sandık başına giderken, güvenlik güçlerinin oy kullanması DEM Partilileri rahatsız etti.

"Konuş, sen nerelisin"

Asker ve polisler tek sıra içeri girerken tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı.

Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak Savcılığı 'Konuş, sen nerelisin' sözünden dolayı Süleyman Salğucak'a 'Seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış." diye belirtti.

"Seçmenin oy kullanmasını engelleme"

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)