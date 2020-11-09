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    Şırnak'ta PKK operasyonu: 11 gözaltı

    Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.11.2020 - 16:40
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:41
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    Şırnak'ta PKK operasyonu: 11 gözaltı

    Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

    11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bazı ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

    Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman, dijital materyal ve yasaklı el ilanları bulundu.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Şırnak ta PKK operasyonu: 11 gözaltı #1

    Şırnak ta PKK operasyonu: 11 gözaltı #2

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