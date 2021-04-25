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Şırnak’ta PKK operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ta PKK operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK ile mücadelede operasyonlarına devam eden ekipler, 31 adet sığınak ve 6 adet barınak keşfetti. Ekipler yaptıkları aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.