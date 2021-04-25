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- Şırnak’ta PKK operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Şırnak’ta PKK operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- İHA
- 25.04.2021 - 11:43
- Güncelleme : 25.04.2021 - 11:44
Şırnak’ta terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Bestler Dereler kırsalını kapsayan Eren-10 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık Miren Tepe operasyonu jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
BİN 73 PERSONEL GÖREV ALDI
Toplamda bin 73 personel, 68 operasyonel tim operasyonda görev aldı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Bestler Dereler bölgesinde operasyon gerçekleştirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
PKK’ya ait 31 sığınak ve 6 adet barınakta çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.
Sığınaklarda ve barınaklarda; 1 Doçka, 1 Bixi, 3 Kanas, 1 RPG-7, 1 Kalşenikof, 500 Doçka mühimmatı, 21 havan mühimmatı, bin uçaksavar mühimmatı, bin 210 tüfek mühimmatı, 60 elektrikli fünye, bin 158 muhalif yaşam malzemesi ve 1 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.