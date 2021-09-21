Şırnak’ta, PKK’nın 12 kişiyi katlettiği eve Türk bayrağı asıldı

PKK tarafından 34 yıl önce aynı aileden 12 kişinin öldürülmesinin yıl dönümünde, yakınlarını kaybeden Şehmuz Güngör, katliamın gerçekleştiği eve Türk bayrağı astı.

Şırnak’ın Güneyce köyü Berman mezrasında, 34 yıl önce PKK tarafından gerçekleştirilen katliam unutulmadı.

21 Eylül 1987 tarihinde, teröristlerin saldırısı sonucu aynı aileden 6’sı kadın 4’ü çocuk olmak üzere 12 kişi katledildi.

Yakınlarını kaybeden Şehmuz Güngör (60), katliamın her yıl dönümünde olduğu gibi bu yıl da katliamın yaşandığı babaevine Türk bayrağı astı.

Yakınlarını yad eden Güngör, PKK’ya tepkisini dile getirdi.

ACILAR İLK GÜN GİBİ TAZE

Saldırının üzerinden 34 yıl geçse de acılarının ilk gün gibi taze olduğunu ifade eden Güngör, “Çocuk, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce korucumuzu, askerimizi, sivilimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor, lanetliyoruz." dedi.

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, terör örgütü PKK'nın amcasının evini basarak çocuk, kadın demeden 12 kişiyi katlettiğini belirtti.

“EVİNİN İÇERİSİNDE CANLI CANLI YAKTILAR”

Bölgede geçmişte PKK'nın insanlık dışı katliamlar yaptığını dile getiren Güngör, katledilen 2 kadının da hamile olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Amcam 80 yaşındaydı ve evinin içerisinde canlı canlı yaktılar. PKK terör örgünü buradan bir kez daha lanetliyorum. Bazı siyasi organları medyada insan haklarından bahsediyor. Onların insan haklarıyla zerre kadar ilgisi yoktur. Terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

Besna Güngör, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 3 kardeşi ile hem yetim hem öksüz kaldığını belirtti.

PKK SALDIRISI

21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.