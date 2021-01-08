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    Şırnak'ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

    Şırnak'ta polis, anaokulu öğrencilerine temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
    • AA
    • 08.01.2021 - 20:39
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    Şırnak'ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Vilayetler Birliği Anaokulu'nda 80 öğrenciyle buluştu.

    ÖĞRENCİLERE MASAL OKUDULAR

    Ekipler, öğrencilere projede yer alan masalları okudu, temel güvenlik kurallarını anlattı ve polislik mesleği tanıttı.

    Polisler, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

    Şırnak ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi #1

    Şırnak ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi #2

    Şırnak ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi #3

    Şırnak ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi #4

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