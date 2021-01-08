Şırnak'ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Bakan Koca: 17 bin 700 doz aşı uyguladık

Claudio Taffarel: Uğurcan çok iyi yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemleri yorumu: İşin içinde teröristler var

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı

2021 yılının en değerli pasaportları

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