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Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenmiş ve burada yaptığı açıklama ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Açıklamalarında Yavaş, polisin Doğu'daki tavrı ile İstanbul'daki tavrını karşılaştırmıştı.

Yaşanan gelişmeler sonrası açıklamalar peş peşe gelirken bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmede, Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, polisleri canı yürekten tebrik ettiğini açıklayarak yaşanan olayın detaylarını anlattı.

"İKİ POLİSİMİZİN PAMUK ŞEKERİ SATAN ENGELLİ KARDEŞİMİZE YAPTIKLARI YARDIM HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI"

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.



Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.

"POLİSLERİMİZİN VİCDANINI VE ASALETİNİ DE BİR KEZ DAHA GÖSTERDİNİZ"