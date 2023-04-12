Şırnak'ta sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti İki gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan yağmur, Habur Çayı'nı coşturdu.

İHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağmur aralıksız yağmaya devam ediyor.

Gök gürültülü sağanak yağış sonrası dere yataklarının debisi yükseldi.

Önüne ne kattıysa götüren sel suları hayatı olumsuz etkiledi.

Beytüşşebap'ın Başaran ve Ayvalık köylerinden geçen çay, vatandaşların yoğun kullandığı patika yollara kadar geldi.

Vatandaş tehlikeden korkuyor

Vatandaşlar, her yıl can alan Habur Çayı'na yaklaşmaktan kaçınıyor.

Can ve mal kaybının olmadığı ilçede vatandaşlar, yıllardır kanayan soruna çözüm istiyor.

"Buraya duvar yapılmasını istiyoruz"

Vatandaşlardan Mehdi Yüce, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: