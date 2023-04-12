Şırnak'ta sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağmur aralıksız yağmaya devam ediyor.
Gök gürültülü sağanak yağış sonrası dere yataklarının debisi yükseldi.
Önüne ne kattıysa götüren sel suları hayatı olumsuz etkiledi.
Beytüşşebap'ın Başaran ve Ayvalık köylerinden geçen çay, vatandaşların yoğun kullandığı patika yollara kadar geldi.
Vatandaş tehlikeden korkuyor
Vatandaşlar, her yıl can alan Habur Çayı'na yaklaşmaktan kaçınıyor.
Can ve mal kaybının olmadığı ilçede vatandaşlar, yıllardır kanayan soruna çözüm istiyor.
"Buraya duvar yapılmasını istiyoruz"
Vatandaşlardan Mehdi Yüce, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Her yıl bu vakitlerde yağmurla beraber çayın suları yükseliyor, korkuyoruz. Devlet Su İşleri'nden buraya duvar yapılmasını istiyoruz. Her yıl can alıyor bu dereler. Çok zor değil taşlarla duvar örülebilir.