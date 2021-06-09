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    Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

    Görev sırasında silah kazasında şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, memleketi Hatay’da gözyaşlarıyla defnedildi.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:43
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    Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

    Şırnak'ta görev yapan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, görev sırasında silah kazası nedeniyle şehit oldu.

    Şehit Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'a uğurlandı.

    TÖREN DÜZENLENDİ

    Bekar olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #1

    YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

    Törene; Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin aile ve yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

    Cenazede şehit oğlu Adil Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Fatma Yılmaz ile babası Ahmet Yılmaz ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #2

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Adil Yılmaz, Antakya Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #8

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #9

    Şırnak ta şehit olan uzman çavuş, Hatay da son yolculuğuna uğurlandı #10

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