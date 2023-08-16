Şırnak'ta sıcaklık 48 derece! Çocuklar fıskiyelerin altında serinledi... Basra sıcaklarının etkisi altında olan Cizre adeta yanıyor. Herkes serinlemenin yollarını ararken, minik çocuklar fıskiyelerin altına girmeyi denedi.

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İHA

Türkiye, eyyam-ı bahur sonrası "Basra" sıcaklarının etkisi altında

Şırnak'ın Cizre ilçesini alev alev yakarken, aşırı sıcaklardan 7'den 70'e herkes etkilenmeye devam ediyor.

Su fıskiyeleriyle serinlediler

İlçede gündüzleri 48 dereceyi bulan hava sıcaklığında çocuklar, Sanat Sokağı'nda bulunan su fıskiyelerinin altına girerek serinlemeye çalıştı.

Fıskiyelerden yükselen suların alında duran çocuklar serinlemenin tadını çıkardı.

Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra tarihi mekânlar da boş kaldı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünü sulayarak serinlemeye çalışıyor.

"Tek amacımız biraz daha serinlemek"

Serinlemek için iş yerinin önünü sulayan esnaf Ümit Karaca, Cizre'nin çok sıcak olduğunu belirterek, "Tek amacımız biraz daha serinlenmek için gördüğünüz gibi iş yerimizin önünde sulama yapıyoruz." dedi.