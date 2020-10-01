Teröristler tarafından yakınları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, HDP il binası önünde sloganlar attı.

Şırnak'ta terör mağdurları, ellerinde Türk bayrakları ve terör saldırılarında kentte yıkılan binaları gösteren fotoğraflar ile "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

"KAHROLSUN PKK" SLOGANLARI

"Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan kadınlara, parti binasının balkonundaki HDP'li bazı kadınlar da tencere ve tavalarla tepki gösterdi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP binası önünde eylem yaptı ViDEO

Oğlu Doğan Aslan için eyleme katılan Hamdiye Aslan, sağlığı el verdiği sürece oğlunu HDP'den istemek için her perşembe günü parti binası önünde eylem yapacağını söyledi.

"ÇOCUĞUMU BENDEN KOPARIP ALDILAR"

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce zorla dağa kaçırıldığını belirten Aslan, "Çocuklarımı fakirlik içinde zor şartlar altında büyüttüm, o seviyeye getirdim, benden koparıp aldılar. Bütün bu dağa kaçırılanlar HDP eliyle dağa götürülüyor. HDP onlara yol açıyor. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlar olmasa, yol göstermeseler oğlum dağa nasıl gidecek?" dedi.

"BABAMIN HESABINI SORMAYA GELDİM"

Zehra Erzen Ece de 1993 yılında Güçlükonak ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu babasının da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Babamın hesabını sormaya geldim. Babamla birlikte aynı minibüste 8 kişi şehit oldu" diyen Ece, her perşembe günü HDP il binası önünde toplanarak hesap soracaklarını belirtti.

HDP önünde bir süre eylem yapan aileler daha sonra dağıldı.