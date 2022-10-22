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    Şırnak'ta terör örgütü mensubu Kadir Sezgin yakalandı

    İçişleri Bakanlığı kontrol sırasında durdurulan bir takside PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Baran Amed' kod adlı Kadir Sezgin'in yakalandığını duyurdu.
    • 22.10.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 10:39
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    Şırnak'ta terör örgütü mensubu Kadir Sezgin yakalandı

    Kahraman Mehmetçik teröre ve teröriste geçit vermiyor.

    Yurt içinde ve sınır bölgelerinde sürdürülen operasyonlar kapsamında teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

    Öte yandan eli kanlı terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

    Şüpheli araç durduruldu

    Son olarak güvenlik güçleri Şırnak'ta Silopi-Cizre karayolunda İl Jandarma Komutanlığınca uygulama noktası oluşturuldu.

    Burada içerisinde 3 kişinin bulunduğu ticari taksi durduruldu.

    Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin olduğu belirlendi

    Yapılan incelemelerde yakalanan 3 şahıstan 1’inin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

    2 polis memurunu şehit etti

    Terörist Kadir Sezgin'in 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 2011 tarihinde Osmaniye'de gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi ve 2012 tarihinde Hatay'ın Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırıya katıldığı belirlendi.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

    Açıklamada, "Şırnak’ta durdurulan bir takside, PKK/KCK terör örgütü mensubu ‘Baran Amed’ kod adlı Kadir Sezgin yakalandı." denildi.

    Şırnak ta terör örgütü mensubu Kadir Sezgin yakalandı #1


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