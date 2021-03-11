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- Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya 'Eren Operasyonu' ile darbe
Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya 'Eren Operasyonu' ile darbe
- İHA
- 11.03.2021 - 14:10
- Güncelleme : 11.03.2021 - 14:17
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları tarafından Silopi ilçesi kırsalında 9 Mart tarihinde “Eren-10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI BULUNDU
Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar ile arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 61 adet el bombası, 107 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP anahtar sistemi, 18 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 50 metre infilaklı fitil, 4 kilogram patlayıcı madde, 23 bin 450 adet çeşitli çapta fişek ele geçirildi.
KÖY YOLU ÜZERİNE DÖŞENMİŞ 2 EYP İMHA EDİLDİ
Ayrıca köy yolu üzerine döşenmiş patlamaya hazır 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulunarak yerinde imha edildi.