Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya 'Eren Operasyonu' ile darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen “Eren-10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK'ya ait birçok mühimmat bulundu.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları tarafından Silopi ilçesi kırsalında 9 Mart tarihinde “Eren-10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI BULUNDU

Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar ile arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 61 adet el bombası, 107 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP anahtar sistemi, 18 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 50 metre infilaklı fitil, 4 kilogram patlayıcı madde, 23 bin 450 adet çeşitli çapta fişek ele geçirildi.

KÖY YOLU ÜZERİNE DÖŞENMİŞ 2 EYP İMHA EDİLDİ

Ayrıca köy yolu üzerine döşenmiş patlamaya hazır 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulunarak yerinde imha edildi.