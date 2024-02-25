Şırnak'ta terörden arındırılan bölgelerin yer altı kaynakları ortaya çıkıyor Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sınır köylerinde terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynaklarından kömür çıkartılarak bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

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İHA

Terörden arındırılan bölgelerde artık huzur ve güven hakim.

Bunun üzerine Şırnak'ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları, enerji kaynağı alanına döndü.

Yapılan keşifler sonucu çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Şırnak'ta bulunan Gabar'da günlük petrol üretimini 35 bin varile ulaştırdı.

Uludere'nin dağlarında kömür ve çinko çıkıyor

Gabar'ın ardından bu kez de Kuzey ırak sırının sıfır noktasında bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda kömür ve çinko çıkıyor.

Yöre halkı çıkarılan kömürlerin satılması için Hakkari-Şırnak kara yolu kenarında kömür yığını oluşturuyor.

Ülkenin dört bir yanına gönderilen 1,2 ve 3 kalitede kömür, hem bölge halkına hemde ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Hem bölge halkına hem de ekonomiye katkı sağlıyor

İşletme sahipleri çıkardıkları kömürleri değerinde satamadıkları için yetkililere seslenerek işletme fabrikalarının açılmasını istedi.

Gülyazı köyü muhtarı Mesut Güney, pazarlama ve paketleme fabrikaları açılması halinde binlerce gencin memleketinde iş imkanına kavuşacağını söyledi.

"Ekonomik olarak dışarıdaki gençlerimiz memleketlerinde çalışmış olacak"

Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde her yerde kömür çıkarıltıldığını belirten Güney, "Bazı iş adamı arkadaşımız maden yataklarını çıkarıyor ancak çok yetersiz kalıyor. Kendi ruhsatlarında kömür çıkarıp pazarlamaya çalışıyor. Devlet teşvikleri olursa burada çok güzel bir iş olur. Pazarlama ve paketleme olursa çok iyi olacaktır. Ekonomik olarak dışarıdaki gençlerimiz memleketlerinde çalışmış olacak. Ülkemizde yer altından çıkarılan kömürler burada kepçelerle çıkarılıyor" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)