Petrol
93.53
-0.28%
Euro
18.7381
-0.17%
Dolar
18.6103
0.01%
Altın
994.86
-0.06%
Borsa
3976
0.00%
Bitcoin
387.822
2.53%
BTXN Coin
10.57
-1.58%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Şırnak'ta terörden temizlenen Cudi Dağı'nda ceylan sayısı artıyor

    Türk askerlerinin terörden temizlediği Cudi Dağı, ceylanların yaşam alanı haline geldi. Bölgeye bırakılan ceylan sayısı yavrulama sonucu 2 yılda 113'e ulaştı.
    • 27.10.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta terörden temizlenen Cudi Dağı'nda ceylan sayısı artıyor

    Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesi terörden temizlenmesinin ardından birçok hayvana yuva oldu.

    Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle hayvanların da zarar gördüğü Cudi Dağı'nda terörün bitmesiyle hayvan çeşitliliği de artıyor.

    Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan 2020 yılı eylül ayında 50, 2021 yılı ekim ayında ise 40 "gazella subgutturosa" türü ceylan getirilerek Cudi Dağı'na bırakılmıştı.

    Cudi Dağı'na bırakılan ceylanların yavrulamasıyla popülasyonu artmaya başladı. Ceylan sayısı yavrulama sonucu 2 yılda 113'e ulaştı.

    90 adet ceylan salımı oldu

    Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cudi Dağı'nın bütün ihtişamıyla karşılarında olduğunu ve dağın güney yamacında 2020 ve 2021 yıllarında toplam 90 adet ceylan salımı olduğunu hatırlattı.

    Şırnak ta terörden temizlenen Cudi Dağı nda ceylan sayısı artıyor #1

    "Terör örgütü o bölgede hiçbir hayvanın yaşamasına müsaade etmedi"

    Salım öncesinde doğal bir yaşam alanı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Bilgin, "Ama maalesef sözde 'insan hakları', 'hayvan hakları', 'ormanların savunucusu' olduğunu iddia eden bölücü terör örgütü o bölgede hiçbir hayvanın yaşamasına müsaade etmedi. O alana ceylanları salarak bir yaşam alanı oluşturduk. Aralık aylarında ceylanların sayımları yapılıyor. Yapılan sayımlarda 23 adet yavru ceylanın dünyaya geldiğini ve yaşamlarını idame ettiklerini gördük. Bu yıl aralık ayında da sayım yapılacağız. Belki 23 yerine 40'lı rakamları konuşuyor olacağız." dedi.

    Şırnak ta terörden temizlenen Cudi Dağı nda ceylan sayısı artıyor #2

    "Köylüler olarak onlara sahip çıkıyoruz"

    Üçağaç köyü sakinlerinden Abdullah Mungan, 40 yıl önce Cudi'de ceylanların olduğunu ifade etti.

    İHA'nın haberine göre, terör nedeniyle hayvanların yok olduğunu aktaran Mungan, "45 yıl sonra bu ceylanlar valimizin sayesinde buraya salındı. Burada saldıkları için çok mutlu, memnun olduk. Biz, ceylanlara her zaman sahip çıkıyor ve bakıyoruz. Ceylanlar köye kadar iniyor, çok mutlu oluyoruz. Araçla köye gidip gelirken ceylanların etrafta otladıklarını görmek çok büyük bir haz, mutluluk bizim için. Biz de köylüler olarak onlara sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

    Şırnak ta terörden temizlenen Cudi Dağı nda ceylan sayısı artıyor #3

    Şırnak ta terörden temizlenen Cudi Dağı nda ceylan sayısı artıyor #4


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan'a simit tepkisi
    Yaşam

    Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan'a simit tepkisi

    Lionel Messi, rekorlara doymuyor
    Şampiyonlar Ligi

    Lionel Messi, rekorlara doymuyor

    Görüş Bildir