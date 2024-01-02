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Şırnak'ta teröristlere yönelik hava destekli operasyon: Birçok mağara imha edildi

Şırnak'ta teröristlere yönelik hava destekli operasyon: Birçok mağara imha edildi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hava destekli operasyonlar hem sınır içi hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.