İHA
Türkiye'nin kalbi geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinden gelen haberlerle yandı.
12 Mehmetçik, teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.
Askerlerimizin kanını yerde bırakmamakta kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere yönelik operasyon üstüne operasyon düzenliyor.
Teröristlerin barınabilecekleri bölgelere operasyon düzenlendi
Son olarak Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerin barınabileceği düşünülen bölgelere, helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.
Yurt içi ve yurt dışında Mehmetçik'in kararlı operasyonları kar kış demeden devam ediyor.
Birçok mağara imha edildi: Dağlar didik didik arandı
Beytüşşebap bölgesindeki birçok mağara imha edildi.
Teröristlerin barınabilecekleri düşünülen karlı dağlar didik didik aranıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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