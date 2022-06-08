Şırnak'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

PKK'ya katılan ve ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta teslim olan terörist, Batman'a ailesinin yanına getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlatlarına kavuşmaları için çabalarını sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre; ikna çalışmaları sonucunda 2013'te, Batman'da terör örgütüne katılan ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında aranma kaydı bulunan terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucunda Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu.

Ailesine kavuştu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen terörist, işlemlerinin ardından Batman'a getirildi. Teslim olan erkek terörist, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu.

İkna yoluyla örgütten kurtarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensubuyla yapılan görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç ve susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak, Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç-susuz bırakılacaklarından korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerin kendilerini çok sıcak karşıladıklarını, Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin kendilerine çok iyi davrandıklarını ve vermiş oldukları bu karar nedeniyle çok mutlu olduklarını beyan etmişlerdir." denildi.