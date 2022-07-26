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Şırnak'ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı

Şırnak'ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı

Beytüşşebap'ta düzenlenen kuzu kırpma festivalinde sahne alan ve Tıvorlu İsmail olarak bilinen fenomen İsmail Aşkan, sahnede konser verdiği sırada seyircilerin üzerine atlarken o anlar kaydedildi.