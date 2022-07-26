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    Şırnak'ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı

    Beytüşşebap'ta düzenlenen kuzu kırpma festivalinde sahne alan ve Tıvorlu İsmail olarak bilinen fenomen İsmail Aşkan, sahnede konser verdiği sırada seyircilerin üzerine atlarken o anlar kaydedildi.
    • 26.07.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:20
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    Şırnak'ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda kuzu kırpma festivali düzenlendi.

    Festivale katılım sağlayan sosyal medya fenomeni olan Tıvorlu İsmail lakaplı İsmail Aşan adındaki yerel sanatçı, konser verdiği sırada sahneden seyircinin üzerine atladı.

    Festivalde Tıvorlu İsmail rüzgarı esti

    Asker ve vatandaşlara konser veren sanatçının bu hareketi ilginç görüntülere neden oldu.

    Enteresan hareketleriyle ve şarkılarıyla konser alanındakilere doyumsuz anlar yaşatan yerel sanatçı, saatlerce sahne yerine omuzlarda konser verdi.

    Fenomenin görüntüleri tıklanma rekorları kırdı

    İHA'nın haberine göre; 2 gün süren festivalde konser veren Tıvorlu İsmail'in sosyal medyada paylaştığı görüntüleri, tıklanma rekorları kırdı.

    Şırnak'ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı

    Şırnak ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı #1

    Şırnak ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı #2

    Şırnak ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı #3

    Şırnak ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı #4

    Şırnak ta Tıvorlu İsmail, seyircilerin üzerine atladı #5


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