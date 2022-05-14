Şırnak'ta uçurtma şenliği: Askerler ile halk halay çekti

Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde, gençlerin kurduğu dernek tarafından organize edilen uçurtma şenliğinde askerler ile bölge halkı birlikte halay çekti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 'Yarına Umut Derneği'ni kuran gençler, faaliyetlerinin ilki olarak 'uçurtma şenliği' düzenledi.

Uzungeçit beldesinde yapılan şenliğe belde belediye Başkanı Cemil Yıldız, Bölük Komutanı Samet Kaçmaz, Uludere Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Halk Eğitim Müdürü Emin Bayram ile beldede yaşayanlar, asker, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hep birlikte halaylar çekildi

Şenliğe katılanlar hep birlikte halay çekti.

Öğrencilerin müzikli oyunları da izleyicilerin beğenisini kazandı. Yerel sanatçılar ve öğrenciler de çeşitli eserleri seslendirdi.

"Gençlerimiz sayesinde toplandık"

DHA'nın aktardığına göre Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, konuşmasında, "Kurulan bu dernekle gençler, gelenek ve görenekleri korumanın yanında, özellikle gençlerimizin eğitim alanında yaşadıkları boşlukları doldurmak için beldede çeşitli ve örnek olacak işlere imza atacaklar. Bugün burada geçlerimizin sayesinde toplandık Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde bahar havası yaşayarak kutladık. Burada asker vatandaş halaylar çekerek eğlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.