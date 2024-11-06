Şırnak’ta yasa dışı keklik avına 41 bin lira ceza
AA

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cizre ilçesindeki kontrol noktalarında yapılan aramalarda, 6 canlı kınalı keklik ele geçirildi.

Keklikleri yasa dışı avladığı belirlenen 3 kişiye toplamda 41 bin 766 TL ceza kesildi.

KEKLİKLER EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

El konulan keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DOĞAYA BIRAKILACAKLAR

Kekliklerin tedavi ve kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor