Şırnak’ta yasa dışı keklik avına 41 bin lira ceza

AA
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cizre ilçesindeki kontrol noktalarında yapılan aramalarda, 6 canlı kınalı keklik ele geçirildi.
Keklikleri yasa dışı avladığı belirlenen 3 kişiye toplamda 41 bin 766 TL ceza kesildi.
KEKLİKLER EKİPLERE TESLİM EDİLDİ
El konulan keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
DOĞAYA BIRAKILACAKLAR
Kekliklerin tedavi ve kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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