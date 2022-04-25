Şırnak'taki Eren Abluka-5 operasyonunda 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarma silahlı insansız hava aracı ve insansız hava aracı destekli operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 Operasyonu başlatıldı.

3 terörist öldürüldü

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 37 operasyonel tim görev aldığı operasyon ilk meyvelerini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

“Tükeniyorsunuz, teslim olun”

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun.” ifadelerini kullandı.