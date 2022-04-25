Petrol
102.08
-3.83%
Euro
15.85
-0.44%
Dolar
14.76
0.15%
Altın
909.02
-0.73%
Borsa
2473
0.00%
Bitcoin
578.151
-1.94%
BTXN Coin
21.51
-14.57%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Şırnak'taki Eren Abluka-5 operasyonunda 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarma silahlı insansız hava aracı ve insansız hava aracı destekli operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'taki Eren Abluka-5 operasyonunda 3 terörist öldürüldü

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 Operasyonu başlatıldı.

    3 terörist öldürüldü

    Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 37 operasyonel tim görev aldığı operasyon ilk meyvelerini verdi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    “Tükeniyorsunuz, teslim olun”

    Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun.” ifadelerini kullandı.

    Şırnak taki Eren Abluka-5 operasyonunda 3 terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu
    Dünyadan futbol

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı
    Dünya

    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı

    Görüş Bildir