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    Şırnak'taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

    2 bin 650 rakımlı yaylada kalan 4 aile için ekipler, kardan dolayı kapanan yolu ulaşıma açmak için seferber olurken, kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı öğrenildi.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:37
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    Şırnak'taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

    Şırnak'ta kış etkisini sürdürüyor.

    Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı yaylada yaz-kış kalan 4 aile için Beytüşşebap İlçe Özel İdare Ekipleri seferber oldu.

    Konumu itibariyle Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan yayla, ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

    KAR KALINLIĞI 5 METREYE ULAŞTI

    Ancak kış olunca hayvancılıkla uğraşan 4 aile ise bu yaylada kalıyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar çıktığı yayla, yüksek rakımlı olduğu için sürekli yağış alıyor.

    Şırnak'taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı VİDEO

    YOLLAR 15 GÜNDE BİR AÇILIYOR

    Bu yüzden ekipler, yolları 15 günde bir açıyor. Günlerdir kapalı olan yolu açmak için çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaş yavaş ilerliyor.

    Şırnak taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı #1

    2 BİN 650 RAKIMLI YAYLADA KARLA MÜCADELE

    Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz’un talimatıyla dozerlerle kardan kapanan yolu açan ekipler, metrelerce karla mücadele ediyor.

    Dozer operatörü İrfan Cin, Kaymakam Hasan Uğuz, ilçe özel idare müdürü Seyit Gökçe ve saha şefi Cihat Akdağ’ın talimatlarıyla yolları açtıklarını söyledi.

    "BU YOLU ANCAK 5 GÜNDE AÇACAĞIZ"

    Faraşin yolu kapalı olduğunu ifade eden Cin, "Orada 4 ailemiz kalıyor. Hava durumu nedeniyle yolları açamadık. Kar kalınlığı rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıkıyor. Dozerlerle yol açmaya çalışıyoruz. 5 günde ancak bu yolu ulaşıma açacağız" dedi.

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