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- Şırnak'taki Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Şırnak'taki Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 13.09.2020 - 14:51
- Güncelleme : 13.09.2020 - 14:51
Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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