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    Şırnak'taki Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 13.09.2020 - 14:51
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 14:51
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    Şırnak'taki Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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