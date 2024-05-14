Sırrı Süreyya Önder: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz sonra CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog, TBMM'deki milletvekillerini güldürdü.

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ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın arasındaki konuşma gündem oldu.

"Ben bir cevap vereceğim, sonra internete düşeceğiz"

Tanal, kendisine verilen sürenin diğer arkadaşlarına göre daha kısa olduğunu belirterek, "Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara 3 dakika verdiniz." şeklinde itiraz etti.

Bu duruma espriyle yaklaşan Sırrı Süreyya Önder, "Ben bir cevap vereceğim, sonra internete düşeceğiz." dedi.

Önder'in bu esprili yorumu, salondaki milletvekillerini gülümsetti.