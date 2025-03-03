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Haber Merkezi

Türkiye tarihi günler yaşıyor..

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna önemli bir mesaj iletti.

İmralı heyeti tarafından duyurulan açıklamada, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamanın yankıları sürerken, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk TV'ye konuk oldu..

Konuyla ilgili Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı..

"Bahçeli birebir insan ilişkilerinde gördüğüm en zarif insanlardan biri" diyen Önder, Bahçeli'nin 22 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi çağrıyla ilgili konuştu.

"DAHA BARIŞ HALAYI ÇEKECEĞİZ DEDİ"

Bahçeli'nin açıklaması sonrası kendisini aradığını söyleyen Önder, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bahçeli, 22 Ekim'deki konuşmasından sonra beni aradı. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. Sonra "Barışı görelim, ondan sonra Allah emanetini alsın" dedim.



"Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, öyle kendinize kondurmayın" dedi.

"ÇİVİYİ ARŞA ÇAKTINIZ DEDİM"

"Nasıl buldunuz konuşmamı" dedi.

Devlet Bey'e "Çiviyi arşa çaktınız, henüz boyumuz yetmiyor değerlendirme" dedim.

BAHÇELİ 'ÖCALAN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN LAĞVEDİLDİĞİNİ HAYKIRSIN' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü..

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." diyerek 'Terörsüz Türkiye'ye giden süreci başlatmıştı..