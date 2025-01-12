AA

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalanı ziyaretinden sonra başlayan görüşme turu devam ediyor.

DEM Parti'li Ahmet Türk'ün de yanlarına alan Buldan ve Önder, sırasıyla TBMM Başkanı, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partileri ziyaret etti.

Heyet son olarak dün eski HDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve bugün de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

STK'larla buluşmalar öncesinde Kocaeli'de gerçekleşen bu ziyaretin ardından Sırrı Süreyya Önder, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"BÜTÜN ŞEHİTLER VE GAZİLER ÜLKEMİZİN ONURUDUR"

Yaklaşık 5 sene önce bu cezaevinden tahliye edildiğini anımsatan Önder, "10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur.

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"BİZ BU CİDDİYET VE SAMİMİYETTEYİZ"

Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan bu süreci, çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır.

Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz." diye konuştu.

Önder, bu konuda yüreği yanan, birinci derecede sıkıntı çeken, bedel ödeyenlerin de kendileri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

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"BARIŞ ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜNE BAKARAK KURMAK İSTEDİĞİMİZ ŞEYDİR"

"Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Barışa gelince şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir çünkü hiçbir dahillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyor.

Hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem insan olmamızın gereği onlara barış içinde bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmak.

"ÜLKENİN BÖLÜNMESİ, ÇİFT BAYRAK, ÇİRT DİL... GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Çok spekülatif tartışmalar oluyor. İnanın silah kadar zarar veren bir dil bu. 'Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil' falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var ne bunu tartıştık ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok.

"KUŞKUSUNU GİDERMEK İSTEYEN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Kurmaya çalıştığımız barıştır. Bu konuda fikrini değiştiren ya da kuşkusunu gidermek isteyen herkesle dediğimiz gibi hem parti hem heyet olarak görüşmeye, süreci, derdimizi anlatmaya, önerilerini, katkılarını, eleştirilerini, uyarılarını dinlemeye de hazırız. Tek ricamız bu toksik dilin bir kenara bırakılması."

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"HERKESTEN OLUMLU KATKI BEKLİYORUZ"

Açık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerini anlatan Önder, şunları söyledi:

"Ama iki anahtarı var bunun, birisi ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız çünkü bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi ne Pervin Hanım'ın derdi ne benim derdim. Bu mesele bütün ülkemizin derdi, başta da çocuklar olmak üzere. Onun için herkesten olumlu katkı bekliyoruz. Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekil saldırgan bir dil kullananlara karşı bile gelebileceğimiz maksimum nokta bu, samimiyetini halk takdir edecek çünkü yaklaşık bir haftadır yollardayız."

Bu süreçte boyunlarına sarılan, barışı talep eden, ellerini çabuk tutmalarını isteyen, zaman zaman uyaran kişilerin olduğunu belirten Önder, "Bu konuda halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor ama güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu." dedi.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE DOĞRU GİDİYOR"

Önder'in ziyaret sonrası yaptığı bu olumlu açıklamalar kamuoyunda da memnuniyetle karşılandı.

Önder'in açıklamalarını sosyal medya hesabından yorumlayan Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da Önder'den övgüyle bahsetti.

Önder'in açıklamalarını alıntılayan Kütahyalı, "Sırrı Süreyya bu büyük siyaset adamlığı performansıyla bir Nobel barış ödülüne doğru gidiyor dersem inanın abartı değil." ifadelerini kullandı.