Sırrı Süreyya Önder: Cumhurbaşkanı ile görüşme olumlu geçti

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Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 13.30'da başladı ve 1 saat 25 dakika sürdü.

"UMUTLUYUZ"

Görüşme sonrası ilk açıklama, Sırrı Süreyya Önder'den geldi.

Önder, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Çok daha umutluyuz." ifadesini kullandı.

DEM, YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

Önder devam eden sözlerinde, DEM Parti olarak bir yazılı açıklama da yayınlayacaklarını söyledi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA: BUNDAN SONRASI NİTELİKLİ ADIMLARLA DEVAM EDECEK

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmelerinden önce Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önder, gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir." diye konuştu.

"TARİHİ BİR GÖRÜŞME"

"Görüşme için tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Önder, "Biz, öyle büyük, iddialı kavramları kullanmıyoruz. O halkın, ülkenin takdiri. Biz, süreci bugüne kadar büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de bütün ülkeye minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN"

Şimdiye kadar yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi veren, bugünkü kabulün de önemine değinen Buldan ise "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.