Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın geçireceği ameliyata refakat edebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Başvuru, bakanlık tarafından olumlu karşılandı.

Selahattin Demirtaş, bakanlığın özel izniyle İstanbul'a geldi ve eşine ameliyat kapsamında refakat etti.

ÖNDER, DEMİRTAŞ İLE FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, katıldığı Habertürk yayınında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş ile olan fotoğrafını da paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

Başak Hanım, bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede Sayın Demirtaş'ın avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım, sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında Sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin Hanım ile ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. Başak Hanım, tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan birisidir. Bunu da göğüsleyecektir.



O esnada Sayın Bahçeli, beni aradı. Sayın Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda Sayın Demirtaş, ona geçmiş olsun mesajını benim üzerimden iletmişti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi Sayın Bahçeli. Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi. Ben ve Pervin hanım, avukatlarla birlikte Başak Hanım'ın sonuçları gelene kadar bekledik. Akşam 10 sularında Selahattin Bey'i tekrar cezaevine uğurladık. Bu insani boyutta. Orada gündemi konuşmaya ne Sayın Bahçeli tenezzül eder ne Sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş, süreç başladığında beri cezaevinde ve dışarıda bu çizgideydi. İçimizde en tecrübeli yoldaşlarımızdan birisidir.