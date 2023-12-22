Sırrı Süreyya Önder TBMM'de rahatsızlandı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı

ensonhaber.com

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de zaman zaman gergin diyaloglar yaşanıyor. Yaşanan gerginlik, bazı vekillerin sağlık sorunları yaşamasına da neden oluyor.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Meclis oturumu sırasında rahatsızlandı

Sırrı Süreyya Önder, birleşimi yönettiği sırada rahatsızlandı.

Rahatsızlanan Önder, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

HDP'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı." denildi.