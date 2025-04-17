Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda: İşte son gelişmeler

Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

Önder, dün İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası da Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Yaklaşık 12 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, dün bazı umut verici gelişmeler de oldu.

Bunlardan birisi ise kızına tepki vermesiydi.

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Sağbaş şunları söyledi:

"ANLIK OLARAK TAKİP EDİYORUZ"

Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz.

"5 GÜN UYUTULABİLİR"

Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve Önder’in kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine alındığı, dün yapılan açıklamada belirtilmişti.

Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorunun devam ettiği ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarılma kararı alındığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PERVİN BULDAN'A TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekili Pervin Buldan’ı iki kez arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak.” dedi.

KIZI CEREN'İ DE ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in kızını da dün iki kez aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

SİYASİLERDEN TEK TEK MESAJLAR GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, parti yetkililerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

HASTANEYE ZİYARETÇİ AKINI: SİYASET VE SANAT CAMİASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ GELDİ

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'e destek ziyaretleri devam ediyor.

Dün boyu süren yoğun ziyaret trafiğinde sanat, siyaset ve sivil toplum çevrelerinden çok sayıda isim hastaneye geldi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı ve heyeti, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP’li ilçe belediye başkanları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneye geldi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Mahsun Kırmızıgül, Menderes Samancılar’ın aralarında yer aldığı sanatçılar, Eren Keskin ve çok sayıda hak örgütü temsilcisi, milletvekilleri, siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar da hastaneye ziyarette bulundu.