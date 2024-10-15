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AA

Siyaset gündemi MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla çalkalanıyor...

MHP Lideri Bahçeli, "Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini ilan etsin, ama devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin" çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim" dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bu açıklamaların ardından toplanan TBMM Genel Kurulu'nda da dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Genel Kurul'u açan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİKTE"

Önder, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel olarak ve iç koşullar itibarıyla önemli bir eşikte yer aldığını söyledi.

"Ülkemiz, birçok meselesi itibarıyla bir kuyu içerisinde hapsolmuş vaziyettedir. Aslında kuyu derin değil, ip kısadır" ifadesini kullanan Önder, barışın en büyük umman olduğunu vurguladı.

Barışta kaybedenin olmadığının altını çizen Önder, "Barışa gönül indiren, köklü tarihi meselemizi ilk defa bir konuşma ve tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsım adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.