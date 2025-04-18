Sırrı Süreyya Önder'in Adıyamanlı hemşehrileri hastane karşısına pankart astı

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor.

15 Nisan gecesi yaşadığı kalp rahatsızlığı ile hastaneye kaldırılan ve 12 saatlik bir ameliyat geçiren Önder'in, hem aort damarının yırtıldığı hem de kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Ağır bir sağlık tablosu ile hastaneye getirilen Önder, ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Önder'in tedavisi devam ederken hastaneye siyasetçi ve sevenlerinin akını var.

Toplumun her kesimi ile bir şekilde diyaloğu bulunan Önder için geçmiş olsun dilekleri art arda geliyor.

HEMŞEHRİLERİ HASTANE KARŞISINA PANKART ASTI

Önder'in Adıyamanlı hemşehrileri de hastanedeydi.

Ziyarete gelen Adıyamanlılar, hastanenin karşısına bir de pankart astı.

Pankartta Önder'in üslubunu hatırlatan "Diren ha baboş, Adıyaman halkı seninle" yazısı dikkat çekti. Pankartın fotoğrafını, Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir X hesabından paylaştı.