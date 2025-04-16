Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Sırrı Süreyya Önder'in 12 saat süren ameliyatı, geçtiğimiz saat diliminde sona erdi.

Önder'in yoğun bakıma alındığı bildirilirken Önder'in ameliyatını yapan doktorlar, son durumu açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Yapılan açıklamada, başhekim Çavlan Çiftçi şöyle dedi:

"ÖLÜM RİSKİ OLAN BİR AMELİYATTI"

Kıymetli basın mensupları, hoş geldiniz. Sayın Sırrı Süreyya Önder 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır.



23.05'te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23.35'te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski yüksek olan ameliyattı.

"HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR"

12 saatlik ameliyat sonrası hasta mekanik destek cihazı desteği ile yoğun bakıma alındı. Hala hayati riski korumaktadır.



Ambulansta başlayan işlemler sonrası bizde de hiç ara verilmeden kalp masajı yapıldı. Bu durumla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz.



Şu dakika itibariyle en çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Şu an nörolojik değerlendirmesini gerçekçi yapamıyoruz. İlerleyen süreçte bunun açıklamasını yapacağız.

"ŞİKAYETİNİ SÖYLEDİ, YERE YIĞILDI"

Ameliyatı yapan doktorlardan biri olan Prof. Dr. Erkan Sağbaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sırrı Bey'in acile geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılmasının en önemli sebebi hem diseksiyon vardı hem de kalp krizi geçiriyordu. Çok ağır patolojiydi.

"KALBİ DURMUŞTU, AMELİYATA MASAJLA GİRDİK"

Bu rahatsızlık en zor tedavi edilen rahatsızlıklardan biri. Direksiyon ana atardamarın çıktığı yerden başlayıp devam ediyor. Sağ koroner damar direksiyonun içinde kalmış. Hafif bir yırtık da vardı. 112 Acil'e geldiği şikayetini söyleyip yere yığılma nedenlerinden biri buydu muhtemelen.



Kalp krizi de vardı muhtemelen. Biz hepsini düzelttik fakat kalp çok hırpalandığından kalbi dinlendirdik. 12 saati buldu ameliyat. Bu tür ameliyatlar çok yaptık. Sırrı Bey'inki uzun zamandır gördüğüm en komplike vakalardan biriydi.



Sırrı Bey'in aort damarında genişlemesine ilişkin teşhis var, takipliymiş ama müdahale sınırında olmayan büyüklükmüş ve ilaç tedavisi de takip ediliyormuş. Santimin önemi yok.



Aort mosmor yırtılmış ve genişti. Biz ameliyata masajla girdik, masajla kasık damarlarından başlayıp masajı bıraktık. Kalbi durmuştu. Ekibimiz çok geniş.

"HASTAMIZ KRİTİK POZİSYONDA"

EKBO her zaman bu tür durumlarda aklımızın kenarındadır. Sistem hazır bekler ve hastayı sokarız. Böyle hastalarda uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerle takip yapıyor ve tedaviyi düzenliyoruz. Hastamız çok kritik pozisyonda. Uzun vadeli konuşamayız. Bir şey dememiz mümkün değil.