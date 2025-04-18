Sırrı Süreyya Önder'in kızından yeni paylaşım

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Kalp krizi geçiren ve 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam ediyor.

Oldukça zor bir ameliyat geçiren Önder'in iyileşmesi için uzun bir sürece gerek olduğunu söyleyen doktorlar, dün yaptıkları açıklamada tedaviye iyi bir şekilde yanıt verdiğini söyledi.

Doktorların açıklamaları dışında, Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren'den de bir paylaşım geldi.

SOSYAL MEDYADAN BİLGİ VERDİ

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumu hakkında bilgi verdi.

"YÜKSEK HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Paylaşımına "Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum." diyerek başlayan Kandermir, "Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi." dedi.

Kandemir, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"YAŞATMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam.

DOKTOR HEYETİ ZİYARET EDECEK

Bugün de bir doktor heyetinin, Sırrı Süreyya Önder'i kontrol için gideceği bilgisi var.

Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme ise şu an için yok.

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