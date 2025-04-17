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İHA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

Katıldığı bir programda sağlık sorunları olduğundan bahseden Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası 12 saat süren ölüm riski yüksek bir ameliyat geçirdi.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder’in aort damarının yırtıldığı belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GELDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren ve hayati tehlikesi de devam eden Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı.

KRİZDEN ÖNCE BEYOĞLU'NDA YEMEK YEDİ

Sırrı Süreyya Önder’in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu’nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı.

Burada yemek yiyen Önder’in ardından restorandan ayrıldığı görüldü.

YORGUN HALİ DİKKATİ ÇEKTİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder’in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor.

İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü.

Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder’in, yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi.

EVİNE DÖNDÜ, FENALAŞTI

Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.