Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama geldi

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Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi ve 12 saat süren bir ameliyata alındı...

Ölüm riski yüksek olan bir ameliyata giren Önder, akabinde de yoğun bakım servisinde tedavi görmeye başladı.

Hayati tehlikesi hala süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, hastaneden de sık sık bilgilendirme geliyor.

Bu bilgilendirmelerden birisi de geçtiğimiz dakikalarda geldi.

"GENEL DURUMU AYNI, RİSK DEVAM EDİYOR"

Florance Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in, yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor.

İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir." denildi.

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi.

Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında.

Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR AMELİYAT"

Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti;

Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik.

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