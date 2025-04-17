Haber Merkezi

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren ve ölüm riski yüksek olan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in dün kızına tepki verdiği, doktorları tarafından açıklanmıştı.

Dün herkesi sevindiren bu gelişme sonrası bugün, doktorlarından yeni bir açıklama daha geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"TEDAVİLERİMİZE İYİ YANIT VERİYOR"

Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

"SÜREÇ UZUN, BEKLEYECEĞİZ"

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg.



Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor.

DÜN KIZINA TEPKİ VERMİŞTİ

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş dün, Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi vermiş ve şunları söylemişti:

Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.



Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz.