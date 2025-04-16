Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu takip eden Davut Gül'ün telefon trafiği

Haber Merkezi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı gündemde.

Tarihi Terörsüz Türkiye projesinin en önemi figürlerinden biri olan Önder, kalbindeki aort yırtığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde 12 saatlik bir operasyon geçiren Önder, yoğun bakıma alındı.

Önder'in hayati tehlikesi devam ederken olayın hemen ardından hastaneye giden İstanbul Valisi Davut Gül, durumu yakından takip etti.

TELEFONLA SIK SIK BİLGİ VERDİ

Vali Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaparken 112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gül'ün kamuoyunu bilgilendirmesinin yanında telefon trafiği de dikkat çekti. Hastanede yaşananları önemle takip eden Gül, sık sık telefon görüşmesi yaparak durumu yüksek makamlardaki yetkililere bildirdi.

Gül'ün sık telefon trafiği, kameralara da yansıdı.