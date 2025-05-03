Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, 18 gün önce kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirdikten sonra 12 saat süren riskli bir ameliyata giren Önder'in tedavisi, yoğun bakımda devam ediyordu.

Ancak Sırrı Süreyya Önder'den bugün acı haber geldi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KURTARILAMADI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

PERVİN BULDAN'IN GÖZYAŞLARI

Sırrı Süreyya Önder'in vefatını öğrenen Pervin Buldan, hastaneye geldi.

Hastaneye gelen Pervin Buldan'ın ağladığı ve çok üzgün olduğu görüldü.

Gözyaşlarını tutamayan Pervin Buldan, hızla hastaneye girdi.

HASTANEDEN AYRILMADI

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in hastalık süreci boyunca hastaneden ayrılmadı.

Üzüntüden çöktüğü görülen Buldan son yazısında ise "Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürt'ün barışını sağlayamaz diyenlere inat “Aman Başkanım geri dönüş yok” dedin. Oysa aslında sen Türk ben de Kürt’tüm.

Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni'yi, Alevi'yi, Laz'ı, Çerkez’i, kadınları, çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk ya da Kürt olmasına.

"BARIŞA GİDEN YOLA BAŞ KOYUK"

Ben daraldığımda “Rahat ol Başkanım ben hallederim” diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim. İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. kartında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk.

Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım." demişti.