Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran paylaşım

Haber Merkezi

İmralı heyetinde de yer alan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu acilen Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalbinden çıkan ana aort damarında boydan boya yırtık olduğu belirlenen Önder, 12 saatlik bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Doktorları tarafından ölüm riski yüksek bir ameliyat geçirdiği belirtilen Önder'in durumu ciddiyetini koruyor.

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir, duygusal bir paylaşımda bulundu.

"EN İYİ BİLDİĞİN ŞEYİ YAP, DİREN BABA"

Ceren Önder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.

Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

"BABAM DUAYA İNANIR, DUA EDİN"

Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.

Ha gayret baba, hani Cano'yu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN KIZINA TELEFON

Öte yandan, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder'i aradı.

Ceren'i hem dün gece hem de bu sabah saatlerinde arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

PERVİN BULDAN'I DA ARADI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğa, İmralı heyetinden Pervin Buldan'ı da bir kez daha arayarak, tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde de Pervin Buldan'ı aramıştı.