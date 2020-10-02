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    Sırrı Sürreyya Önder serbest bırakıldı

    Sırrı Sürreyya Önder serbest bırakıldı

    Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ile birlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 11:16
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 11:16
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Sırrı Sürreyya Önder'in de olduğu 20 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen isimler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

    Cumhuriyet Savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

    SIRRI SÜREYYA SERBEST BIRAKLILDI

    Hakimlik tarafından, gözaltına alınan 17 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ile birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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