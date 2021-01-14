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- Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz kaç yaşında, nereli?
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz kaç yaşında, nereli?
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 17:04
- Güncelleme : 14.01.2021 - 17:07
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, merak edilip araştırılan isimlerin başında yer alıyor.
Cihan Yavuz kimdir sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde aranıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan Şişli Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Cihan Yavuz kimdir?Cihan Yavuz kaç yaşında ve nereli? İşte, merak edilen detaylar...
CİHAN YAVUZ KİMDİR?
Cihan Yavuz 1978 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. 42 yaşındaki Cihan Yavuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Bitlis Tatvan'da tamamladı. Yavuz, 1998 yılında İstanbul'a taşındı.
1998 yılında İstanbul'a taşınan Cihan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı. 2001-2003 yılları arasında İSKİ'ye bağlı bir şirkette çalıştı.
2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)'ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.
2010 yılında tekrar İstanbul'a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı. 2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışan Cihan Yavuz 31 Mart seçimleri sonrası Şişli Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı göreve başladı.
CİHAN YAVUZ NEDEN TUTUKLANDI?
Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cihan Yavuz, İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz çıkarıldığı adli makamlarca "Silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan tutuklandı.