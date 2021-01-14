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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz kaç yaşında, nereli?

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz kaç yaşında, nereli?

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev alan Cihan Yavuz'un gözaltına alınmasının ardından merak konusu oldu. Cihan Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Cihan Yavuz neden gözaltına alındı?