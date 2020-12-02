Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ve 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın ardından harekete geçen ekipler, 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Zanlılardan biri korona testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakılmıştı.

17 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye getirildi.

BAŞKAN YARDIMCISI VE 3 KİŞİYE TUTUKLAMA

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki soruşturma savcısına çıkarılan 17 şüpheliden 4'ü tutuklama, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Cihan Yavuz'un da arasında bulunduğu 4 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına; 9 şüphelinin de ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı ViDEO