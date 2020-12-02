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- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
- AA
- 02.12.2020 - 16:59
- Güncelleme : 02.12.2020 - 18:05
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kararın ardından harekete geçen ekipler, 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.
2 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Zanlılardan biri korona testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakılmıştı.
17 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye getirildi.
BAŞKAN YARDIMCISI VE 3 KİŞİYE TUTUKLAMA
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki soruşturma savcısına çıkarılan 17 şüpheliden 4'ü tutuklama, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Cihan Yavuz'un da arasında bulunduğu 4 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına; 9 şüphelinin de ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.
Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı ViDEO