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    Şişli Belediyesi patates ve soğan dağıttı

    Şişli Belediyesi patates ve soğan dağıttı

    İstanbul Mecidiyeköy’de CHP'li Şişli Belediyesine ait araçtan vatandaşlara patates ve soğan dağıtıldı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 22:52
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 23:28
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    Koronavirüs salgını ve manipülatif döviz dalgalanmaları nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen üretici ve vatandaşa destek amaçlı yeni adımlar atılıyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı.

    Bu durum başta ana muhalefet partisi CHP ve bazı kesimler tarafından eleştirilirken, üreticiye destek ve vatandaşa yardım için yapılan çalışma çok olumlu karşılanmıştı.

    Şişli Belediyesi patates ve soğan dağıttı VİDEO

    ŞİŞLİ BELEDİYESİ DE DAĞITMAYA BAŞLADI

    Bu tartışmalar devam ederken dün CHP'li Şişli Belediyesi tarafından vatandaşlara patates dağıtıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

    Belediyeye ait araçtan patates ve soğan almak isteyen vatandaşların sıraya girerek kuyruk oluşturduğu ve dağıtım yapıldığı kameralara yansıdı.

    Şişli Belediyesi patates ve soğan dağıttı #1

    Çiftçinin elinde kalan patates hakkında 2 farklı Kılıçdaroğlu görüşü

    Şişli Belediyesi patates ve soğan dağıttı #2

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