Şişli Belediyesi'nden 'öğrenci bursu yatırılmadı' iddialarına yanıt

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da tutuklanmıştı..

Terör suçundan tutuklanan Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atanmıştı..

Belediyede yaşanan görev değişimi sonrası ortaya atılan iddialardan biri de öğrenci burslarının yatırılmadığı olmuştu.

İddialara belediyeden yanıt geldi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Şişli Belediyesi, belediye harcamalarında burs ve abonman desteğinin yer almadığını, son dönem belediye meclis ve encümende de bu desteğin yapılması yönünde bir karar alınmadığının görüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye tarafından sağlanan öğrenci bursları ve abonman desteğinin bu ay yatırılmadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Şişli Belediyesi harcamalarında bahsedilen burs ve abonman desteğinin yer almadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi: