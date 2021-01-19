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    Şişli'de başına buz sarkıtı düşen adam yaralandı

    Binadan düşen buz sarkıtının başına isabet etmesi sonucu yaralanan Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov, hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 21:42
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    Şişli'de başına buz sarkıtı düşen adam yaralandı

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Ergenekon Caddesi'nde, kaldırımda yürüyen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov'un başına buz sarkıtı düştü.

    Gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Binadaki diğer buz sarkıtları ise belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi.

    Olay anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Şişli de başına buz sarkıtı düşen adam yaralandı #1

    Şişli de başına buz sarkıtı düşen adam yaralandı #2

    Şişli de başına buz sarkıtı düşen adam yaralandı #3

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