Şişli'de başına buz sarkıtı düşen adam yaralandı

Binadan düşen buz sarkıtının başına isabet etmesi sonucu yaralanan Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov, hastanede tedaviye alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Ergenekon Caddesi'nde, kaldırımda yürüyen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov'un başına buz sarkıtı düştü.

Gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Binadaki diğer buz sarkıtları ise belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi.

Olay anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.