AA
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Gece saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle ana yollar ve otoyollar kısa sürede karla kaplandı.
Hal böyle olunca ekiplerin mesaisi de sürdü.
BELEDİYE PERSONELLERİ TUZU ARAÇLARIN ÜZERİNE DÖKTÜ
Ancak yaşanan bir görüntüye anlam verilemedi.
Şişli'de bulunan Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan Şişli Belediyesi ekibi, kürekle park halindeki araçların üzerine tuz döktü.
Tuzlama aracının arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, cep telefonu kamerasıyla ekibi görüntüledi.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSYERDİ
Tuzun araçlara zarar vereceğini söyleyen otomobildeki vatandaşların tepkisi de kayda yansıdı.
O anlar böyle görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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